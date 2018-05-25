Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией заблокировали продажу авиабилетов на рейсы с территории Российской Федерации в аннексированный Крым. Об этом в пятницу, 25 мая, сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что ряд коммерческих структур в Киеве и Одессе нелегально осуществляли реализацию авиабилетов из российских городов в аэропорт Симферополь и обратно на рейсы авиакомпаний РФ, в том числе внесенных в санкционный список СНБО Украины", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по статьям о незаконной переправке людей через границу и нарушении правил международных перелетов (ч.2 ст.332, ч.2 ст.332-1, ст.334 УК Украины). В его рамках проведен ряд обысков.

"Во время обысков обнаружили документацию, подтверждающую продажу авиабилетов и доказательства перечисления денег на счета российских авиакомпаний. Решается вопрос об объявлении о подозрении в совершении преступлений менеджмента коммерческих структур", - сообщает пресс-центр СБУ.

Эту операцию уже прокомментировал юрист Андрей Портнов.

"Идиоты, в Украине в открытом доступе работает более сотни публичных приложений и сайтов, позволяющих купить и получить такие билеты в течении одной минуты по электронной почте. Я Вам только что купил один такой на понедельник в одну сторону, г-н Глава СБУ, - навсегда интеллектуально отставший и деградировавший функционер. Ох и тупые же черти", - написал он.

В доказательство они приложил скан заказа билета из Москвы в Симферополь на имя главы СБУ Василия Грицака.

Фото: facebook.com/portnov.andrey.ukraine/

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