Сегодня, 25 мая возникли проблемы с работой системы оформления биометрических документов.

Об этом сообщает Государственная миграционная служба в Facebook.

В ведомстве пояснили, что проблемы возникли из-за выхода из строя сетевого оборудования. В связи с этим подразделения, оформляют и выдают биометрические документы, имеют перебои со связью с центральной базой данных.

"Инженеры активно работают над решением проблемы, по их прогнозам работу системы будет восстановлена в течение ближайшего времени 25 мая", — говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/dmsu.gov.ua

До этого в ГМС рассказали, что после ввода в эксплуатацию на Полиграфкомбинате "Украина" дополнительной линии очередь за биометрическими паспортами уменьшилась на 20%.

Напомним, в декабре в полиграфическом комбинате "Украина" находились в очереди более 600 тысяч заявок на изготовление биометрических загранпаспортов.

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко хочет ужесточить процедуру получения украинского гражданства.

Также Украина оснастила все пункты пропуска на границе с ЕС системой "биометрики".