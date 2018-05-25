Украинский журналист Андрей Дзиндзя заявил о том, что на него совершено нападение в Чехии. Инцидент произошел в Праге возле гостиницы "Кристалл". Об этом пишет издание Буквы.

"Это были украинцы, приехавшие на так называемый конгресс, организованный Рустамом Ташбаевим, который является членом политической организации "Украинский политический альянс"и организатором" Майдана-3". На этой встрече должен был быть и Михаил Саакашвили. По моей информации, Саакашвили приехал в Прагу, где должен был встретиться с Ташбаевим на этом конгрессе", - рассказал журналист.

Дзиндзя говорит, что его несколько раз ударили, пытались вырвать из рук телефон, обзывали бранными словами. По словам журналиста, когдаон вошел в отель, то один из охранников попытался его вывести силой.

"Он несколько раз меня ударил и обматерил. Администрация отеля на мои просьбы вызвать полицию никак не реагирует", - утверждает журналист.

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