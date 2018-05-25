За январь-апрель 2018 года Государственный бюджет Украины выполнен с дефицитом на уровне 20,587 млрд грн против 19,435 млрд грн профицита за аналогичный период предыдущего года.

Об этом сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины.

Сводный бюджет за этот период выполнен с профицитом на уровне 33,202 млрд грн, что на 14% ниже профицита за аналогичный период предыдущего года в размере 38,590 млрд грн.

Также сообщается, что профицит местных бюджетов за январь-апрель составил 20,620 млрд грн.

Государственный бюджет Украины за 2017 год выполнен с дефицитом на уровне 47,850 млрд грн, что в 1,5 раза ниже показателя за предыдущий год.

Госбюджет Украины на 2018 год устанавливает предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.

Ранее "Страна" сообщала, что в Раду поступил проект бюджетной резолюции, в которой курс доллара выше 30 гривен.

Также денег не будет. Правительство может отложить повышение минималки до 4200 грн.