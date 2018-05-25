Следствие рассматривает три версии нападения на экс-лидера местной ячейки Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко.

Об этом сообщил советник начальника полиции региона Руслан Форостяк в Facebook.

"Сейчас, несмотря на показания участников этого инцидента, рассматриваются все возможные версии событий, от банального бытового конфликта или ограбления (когда стороны ранее были даже не знакомы) до умышленного нападения по политическим мотивам за общественную деятельность", - пояснил он.

Форостяк добавил, что отдельно полиция расследует тот факт, что ни участники инцидента. ни медики, ни прохожие не помогли человеку, который получил ранение.

Фото: facebook.com/ruslan.forostyak

Напомним, 24 мая в Одессе двое неизвестных совершили нападение на бывшего лидера одесской ячейки Правого сектора Сергея Стерненко во дворе его дома. Стерненко рассказал, что он оказал сопротивление, в результате чего один из нападавших был тяжело ранен. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины.

Полиция начала уголовные производства по ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч.1 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на убийство) и ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что человек, которого убил экс-лидер одесского Правого сектора, оказался военным из 25 АМБ.