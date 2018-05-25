Все сотрудники харьковского футбольного клуба "Гелиос", который оказался в списке подозреваемых в организации договорных матчей, написали заявление об увольнении по собственному желанию. В начале июля футболисты получат статус свободных агентов. Об этом пишет Sport Arena.

По данным издания, основная причина роспуска клуба, вероятно заключается в том, что руководство клуба "потеряло интерес к футболу".

"У харьковчан были небольшие финансовые проблемы, однако их нельзя назвать серьезными. Ходили слухи, что "Гелиос" может сменить владельца и название после этого сезона, но, видимо, продать клуб нынешнему руководству не удалось", - пишет издание.

Ранее "Страна" писала о том, что две трети футбольных клубов Украины обвинили в договорных матчах, но задержали только одного судью.

Также мы сообщали, что опубликовано оперативное видео, как полиция раскрыла схему договорных матчей в футболе Украины.