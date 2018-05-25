Система моментальных интернет-расчетов WebMoney намерена обжаловать применение Украиной санкций в международных судах. Об этом говорится в комментарии компании.

"Для нас такое решение власти стало абсолютной неожиданностью, так как свою деятельность WebMoney.UA осуществляет в полном соответствии с действующим законодательством Украины, опираясь на тщательно выстроенную правовую основу. Об этом свидетельствуют и многочисленные судебные решения, так как, работая под постоянным давлением чиновников, мы всегда защищали законность своей работы в правовом поле, в том числе в судах всех инстанций", - говорится в нем.

При этом в компании отмечают, что решение о введении санкций против нее является политическим решением.

"Но видим, что когда бизнес не получается "отжать" законно, чиновникам на помощь приходят политические рычаги. Таким образом, прикрываясь интересами государства, очень просто "зачистить" рынок, преследуя свои финансовые интересы", - подчеркивают в компании.

Компания обращается к пользователям и партнерам и просит у них понимания и поддержки.

"Сейчас все действия сотрудников нашей компании направлены на решение этих проблем в правовом поле. Мы хотим защитить свои честное имя и законную позицию в органах правосудия, и не только украинского, поскольку не исключаем, что на отечественные судебные органы будет осуществляться политическое давление. Уверяем вас, что сделаем все возможное, чтобы защитить интересы наших пользователей и выполнить все обязательства системы перед ними", - подытожили в WebMoney.

Как сообщала Страна, ранее в Webmoney заявили, что из-за санкций счета 4 млн украинцев оказались заблокированы.

Мы писали, что 24 мая Украина ввела также санкции против десятков российских телеканалов и радио.