Сегодня, 25 мая президент Петр Порошенко намекнул на участие в президентских выборах в 2019 году.

Об этом он сообщил во время заседания Национального инвестиционного совета, пишет "ЛБ".

"Я как президент имею абсолютно четкое видение, что делать последующие 5 лет: каким образом стимулировать экономический рост, каким образом обеспечить повышение стандартов жизни, каким образом строить конкурентную экономику, каким образом привлекать инвестиции и, безусловно, каким образом обеспечить мир в Украине и как консолидировать усилия, чтобы освободить украинскую землю от российского агрессора", - заявил он участникам заседания.

Порошенко пока не заявлял публично, что попробует пойти на второй срок.

Перед этим он говорил, что примет решение о баллотировании на второй президентский срок в зависимости от того, насколько будут успешной первая половина 2018 года. Однако, по неофициальным данным, такое решение уже принято, и команда Порошенко уже активно готовится к выборам.

Согласно последним социологическим опросам, Порошенко не является самым рейтинговым кандидатом.

Ранее "Страна" сообщала, что накануне выхода статьи ВВС о Трампе и Порошенко нардеп Грановский сфотографировался у офиса ФБР.

Также Порошенко объявил, что поговорит по телефону с премьером Великобритании.