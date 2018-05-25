В Киеве мужчина в одних шортах вышел на Майдан Незалежности и принялся выкрикивать ругательства. На дебошира сразу же обратили внимание сотрудники полиции. Правоохранители ограничились профилактической беседой и замечанием. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

Фото: Нацполиция

"Сегодня на Майдане Независимости правоохранители заметили мужчину, который прогуливался в одних шортах и ​​выкрикивал нецензурные слова. С мужчиной провели профилактическую беседу и сделали замечание", - говорится в сообщении и уточняется, что ситуацию удалось быстро урегулировать и она не переросла в конфликтную.

Напомним, что 24 мая в Киеве жестоко избили болельщиков британского "Ливерпуля", которые обедали в ресторане.

Ранее "Страна" писала о том, что в полиции нападение на болельщиков Ливерпуля расследуют как групповое хулиганство.

Также мы сообщали, что появилось видео избиения болельщиков "Ливерпуля".