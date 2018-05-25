Россия не собирается закрывать транзит газа через Украину, если это будет экономически обоснованно, заявил президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018) в пятницу.

"Я уже говорил и хочу еще раз повторить: мы не собираемся закрывать транзит через Украину, если он будет экономически целесообразен. Мы готовы к этим переговорам с нашими украинскими партнерами", - сказал он, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, Россия реализует проект строительства газопровода "Северный поток 2" не для того, чтобы обойти Украину, а чтобы компенсировать в Европе выпадающие объемы собственной добычи газа. Кроме того, трубопроводные поставки газа в данном случае выгоднее, чем закупка СПГ.

"Но дело в том, что когда мы говорим о проекте "Северный поток 2", имея в виду падающую добычу в самой Европе - и в Нидерландах и в Великобритании, эти выпадающие объемы европейских производителей нужно чем-то заместить. Самый правильный и экономически обоснованный вариант замены - российский трубный газ", - заявил Путин.

"Специалисты в этой сфере знают, что где-то целесообразно реализовывать проекты по сжиженному природному газу - например, поставки в те же Штаты, Индию, на другие удаленные рынки. А на определенные расстояния и при определенном объеме поставок самым выгодным может быть только трубопроводный газ, поэтому все наши трубопроводные системы, связанные с основными потребителями в Европе, конкурентов практически не имеют. Если, конечно, Европа хочет оставаться конкурентоспособной, а не хочет покупать втридорога от каких-то других производителей", - сказал президент.

"И добыча, и доставка на такие расстояния и при таких объемах позволяют нам как минимум на 30% снижать цены на газ, который технически может быть поставлен из США", - подчеркнул он.

Как сообщала "Страна", ранее во время встречи на ПМЭФ-2018 Макрон обратился к Путину на "ты" и предложил найти решение по Украине.

Мы писали, что Курт Волкер считает, что "Северный поток-2" ставит Украину в уязвимое положение.

А Порошенко заявил, что "Северный поток-2" приведет к распаду Европы.