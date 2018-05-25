Прохожие на столичной Оболони сообщили в полицию о сильно пьяном гражданине Великобритании, который прибыл накануне финала ЛЧ в Киеве. Ему оказали помощь и отправили в британское посольство.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Киеве.

"Сегодня, 25 мая, утром сотрудники Оболонского управления получили сообщение от прохожих о нетрезвом мужчине на улице Героев Днепра. Выехав на место происшествия, установили: мужчина - гражданин Великобритании, нуждается в помощи, поскольку находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Поэтому правоохранители вызвали на место врачей "скорой". По словам мужчины, он вчера прибыл в Украину из Китая", - отметили в столичной полиции.

"Документов, удостоверяющих его личность, при нем не было. Состояние его здоровья - удовлетворительное. Поэтому полиция применила полицейскую опеку и сразу связалась с дипломатическими представителями, чтобы установить все обстоятельства и выяснить, не было ли совершено уголовное преступление в отношении иностранца", - рассказал начальник ГУ НП в Киеве Андрей Крищенко.

Мужчину доставили в территориальное управление полиции. Он не смог четко ответить на вопрос из-за состояние опьянения. В результате правоохранители составили протокол о полицейской опеке.

Сотрудники Оболонского управления полиции после переговоров с дипломатическими представителями доставили иностранца в консульский отдел посольства Великобритании в Украине. В дальнейшем он был сопровожден в посольство Англии для выяснения дополнительных обстоятельств.

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео жесткого нападения на фанатов "Ливерпуля" в Киеве.

Также в полиции нападение на болельщиков Ливерпуля расследуют как групповое хулиганство.