Пограничники Харьковского погранотряда задержали семью и детьми, которая пыталась незаконно пересечь границу с Россией в районе н.п. Борисовка. Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

"Во время установления обстоятельств правонарушения пограничники выяснили, что задержанные (мужчина и женщина, 1987 и 1985 рождения, с двумя несовершеннолетними детьми 2004 и 2014 года рождения), таким образом пытались сократить путь в Россию", - говорится в сообщении.

Уточняется, что задержанные - граждане Украины.

На взрослых нарушителей составлены материалы об административном правонарушении. Их дальнейшую судьбу решит суд.

Ранее "Страна" писала о том, что пограничники встретили игроков Реала и Ливерпуля с раскрашенными лицами.

Также мы сообщали, что пограничники рассказали, как не пускали в Украину беременную иранку и ее семью.