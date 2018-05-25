Европейский банк реконструкции и развития уже в этом году готов войти в капитал Ощадбанка.

Об этом заявил президент ЕБРР Сума Чакрабарти на заседании Национального инвестиционного совета, передает Delo.ua.

"ЕБРР верит в вас и вашу страну, и сегодня я могу сказать, что пришло время, чтобы ЕБРР продолжил работать и взял бы долю в Ощадбанке. Это было бы серьезным катализатором", - рассказал Чакрабарти.

В декабре Европейский инвестиционный банк и Европейский инвестиционный фонд заключили с "Ощадбанком" договор гарантии, который будет способствовать предоставлению кредитных средств в размере 50 млн евро для малого и среднего бизнеса.

Ранее "Страна" сообщала, что в Кабинете министров изменят список предприятий, которые собрались приватизировать в 2018 году.

Также украинские банки зачищают, освобождая место для западных.