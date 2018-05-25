Председатель Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк прогнозирует увеличение цены на газ для населения до 70%. Об этом он заявил журналистам во время подведения итогов своей работы, передают Украинские Новости.

"Сейчас пересмотр цены на газ (для населения) означает плюс 65-70%", - заявил Вовк.

Он добавил, что пересматривать цену на газ нужно было раньше.

Как сообщала "Страна", в МВФ требуют сделать рыночными цены на газ для населения. Сообщалось, что для получения нового транша кредита МВФ Украине нужно принять закон о создании Антикоррупционного суда и утвердить механизм автоматического корректирования газовых тарифов до рыночного уровня.

Ранее мы писали, что "Нафтогаз" с начала лета повышает цену на газ для предприятий, в НАК объяснили повышение цен подорожанием газа в Европе.