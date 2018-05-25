США призывают страны-члены Евросоюза воспрепятствовать реализации проекта "Северный поток-2". Об этом заявил в пятницу поверенный в делах постоянного представительства США при ЕС Эдам Шуб, передает РИА Новости.

"США поддерживают Украину, Польшу и другие страны-члены ЕС, которые рассматривают российский газ в качестве угрозы национальной безопасности. Мы призываем всех членов ЕС присоединиться к этому курсу, который проводят государства по обе стороны Атлантики, чтобы воспрепятствовать "Северному потоку-2" и поддержать будущее украинского газового транзита",- сказал Эдам Шуб, выступая на энергетической конференции в Брюсселе.

Россия неоднократно заявляла, что проект строительства газопровода "Северный поток-2" является чисто коммерческим, попытки его заблокировать носят политический характер.

Президент России Владимир Путин по итогам встречи на минувшей неделе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в очередной раз заявил, что запуск проекта трубопровода "Северный поток-2" не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС, и эти поставки продолжатся при экономической целесообразности.

Ранее "Страна" писала о том, что Европа раздражена требованием Трампа свернуть строительство "Северного потока-2".

Также мы сообщали о заявлении Порошенко о том, что "Северный поток-2" приведет к распаду Европы.