Певица Светлана Лобода, которая 24 мая родила дочь в престижной клинике Седарс-Синай Лос-Анджелеса, опубликовала первое фото крошки в Instagram.

Артистка на фото держит малышку на руках и кормит грудью. "Благодарю Тебя за то, что сделал это чудо возможным", - подписала снимок Лобода.

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Как сообщала "Страна", вес малышки при рождении составил 3 кг, рост - 48 см.

Кто является отцом второго ребенка звезды, пока неизвестно.

Но по информации СМИ, это лидер группы Rammstein — Тилль Линдеманн, с которым Светлана познакомилась летом прошлого года на фестивале "Жара" в Баку. Официально в этом певица пока не признавалась, но за месяц до родов появилась на фестивале Coachella в Лос-Анджелесе в майке с символикой Rammstein.

В настоящий момент Светлана восстанавливается после родов и принимает многочисленные поздравления от родных и близких.

Светлана Лобода воспитывает 7-летнюю дочь Евангелину от хореографа Андрея Царя. В 2014 году стало известно, что пара распалась. О причине принятия такого решения Светлана Лобода тогда рассказала журналистам признавшись, что официально в свое время пара так и не расписалась.

Напомним, во время декретного отпуска Лобода занялась саунд-продюсированием. Первым ее подопечным стал сам Филипп Киркоров с треком "Цвет настроения синий".