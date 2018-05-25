Обвиняемый в сексуальных домогательствах американский продюсер Харви Вайнштейн сдался полиции Нью-Йорка. Об этом передает CNN со ссылкой на источник, знакомый с расследованием.

Вайнштейн был арестован по обвинению в изнасиловании женщины.

Скандальному продюсеру будут предъявлены обвинения как минимум в одном эпизоде изнасилования - певица Люсия Эванс заявила, что в 2004 году Вайнштейн принудил ее к оральному сексу.

Жена Харви Вайнштейна, дизайнер Джорджина Чампан, в свою очередь рассказала, что ей ничего не было известно о его двойной жизни и о его многочисленных адюльтерах.

Также сообщалось, что компания секс-скандалиста Харви Вайнштейна The Weinstein Company, которую отказались покупать инвесторы, подала заявление о банкротстве. При этом компания осталась должна денежные суммы целому ряду знаменитостей, среди которых дочь Обамы и актриса Дженнифер Лоуренс.