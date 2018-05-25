Верховная Рада Украины продолжит рассматривать поправки к законопроекту (№7440) об антикоррупционном суде 5 июня. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на пленарном заседании 25 мая, передает Громадське.

"В течение двух дней, которые мы работали над поправками (23-24 мая - Прим.Ред.), Верховная Рада рассмотрела более 1200 поправок. У нас остается около 700 поправок. И сразу в следующий сессионный вторник мы с вами вернемся к их рассмотрению", - сказала она.

Согласно повестке дня, в пятницу, 25 мая, Верховная Рада должна была продолжить работу над законопроектом об антикоррупционном суде во втором чтении, однако сегодня его не рассматривают.

Согласно календарному плану работы парламента, следующая пленарная неделя состоится 5-8 июня 2018.

Напомним, что создание антикоррупционного суда является одним из ключевых требований МВФ для выплаты пятого транша кредита.

1 марта Верховная Рада в первом чтении поддержала президентский законопроект об антикоррупционном суде.

Ранее "Страна" писала о том, что в МВФ заявили о продолжении переговоров с Украиной по Антикоррупционному суду.

Также мы сообщали, что объем поддержки Украины со стороны МВФ может составить $5,5 млрд.