В Украине на Троицу обещают похолодание и дожди
В Украине в ближайшие сутки станет прохладнее из-за перемещения прохладного воздуха с северо-востока Европы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По прогнозу синоптиков, в субботу, 26 мая, сухую погоду в большинстве областей будет формировать поле высокого давления, лишь крайний запад и юг окажутся в зоне влияния атмосферных фронтов.
Ночью на крайнем западе и в восточных областях, днем на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны местами небольшой кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 11-16 градусов (в Черниговской и Сумской областях 8-13 градусов), на юге 14-19; днем 19-25, на Закарпатье 25-29 градусов тепла.
В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью + 12-14, днем + 21-23.
Фото: meteo.gov.ua
Ранее "Страна" сообщала, что сегодня в Украине жарко и солнечно, на востоке пройдут дожди с грозами.
Также синоптик показала карту дождей над всей Украиной и Киевом.