В Днепре судью одного из районных судов уличили в получении взятки в сумме $15 тысяч от местного бизнесмена за изменение меры пресечения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что судья требовал от местного бизнесмена $15 тысяч в обмен на изменение меры пресечения на более мягкую фигуранту уголовного производства, обвиняемому в рейдерстве и подделке документов.

После вынесения судьей обусловленного решения в деле сотрудники СБУ и НАБУ провели следственные действия в его служебном кабинете.

По материалам Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ открыто уголовное производство. Решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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