В сети появилось видео как группа из 20 человек в масках и банданах с черепами вечером в четверг устроили драку с двумя болельщиками "Ливерпуля" в Киеве.

Запись погрома в ресторане Rooster у НСК "Олимпийский" разместило британское издание Mirror.

Видео: mirror.co.uk

Англичане получили порезы и раны головы и шеи.

50-летний Джейсон Фрост сказал изданию, что они прилетели в Киеве за несколько часов до инцидента и ужинали, когда произошло нападение.

Второй болельщик "Ливерпуля", который не захотел называться, был задержан полицией и закован в наручники, когда попытался убежать с места инцидента. Он также говорит, что просто ужинал.

Правоохранители задержали лишь двух человек из числа нападавших, а пострадавшие фанаты заявления писать отказались, сообщает полиция Киева. На задержанных составили административные протоколы по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

Утром 25 мая полиция Киева сообщила, что по факту драки, в которой пострадали иностранцы, открыто уголовное производство по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса - групповое хулиганство.

Ранее "Страна" сообщала, то "есть еще идиоты". В МВД рассказали о нападении на фанов Ливерпуля и попросили не нагнетать.

Также пострадавшие во время нападения фаны Ливерпуля в стационаре не нуждаются - посол Британии.