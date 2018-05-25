Генеральная прокуратура сообщила о подозрении экс-заместителю главы Государственной миграционной службы Дине Пимаховой в получении неправомерной выгоды за содействие в оформлении документов для получения гражданства Украины россиянину. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/gp.gov.ua

"Сейчас уже бывшему заместителю Председателя Государственной миграционной службы Украины 24.05.2018 года сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды лицом, занимающим особо ответственное положение)", - говорится в сообщении в соцсети.

Дине Пимаховой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что в марте Кабинет министров уволил первого заместителя руководителя Государственной миграционной службы Дину Пимахову по собственному желанию.

Ранее сотрудники СБУ задержали агента НАБУ при попытке дать взятку первому заместителю главы Госмиграционной службы Дине Пимаховой. Позже выяснилось, что задержанный агент работал под прикрытием с целью разоблачения преступной группировки в составе бывших и нынешних чиновников ГМС.

Также "Страна" писала о заявлении Луценко о том, что агент НАБУ готовился к секс-провокации в отношении Пимаховой.