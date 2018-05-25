НАТО и Евросоюз призвали Россию взять на себя ответственность за катастрофу рейса MH17.

Об этом сообщает Agence France-Presse в Twitter.

Фото: twitter.com/afp

В докладе, опубликованном международной следственной группой 24 мая, говорится, что "Бук", из которого сбили лайнер, принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО из Курска.

Согласно расследованию группы Bellingcat, представленному 25 мая, "Орион", фигурирующий в материалах международного расследования как координатор переброски "Бука" — это офицер ГРУ Олег Владимирович Иванников.

Нидерланды и Австралия официально возложили ответственность за сбитый MH17 на Россию. Они подчеркнули, что могут обратиться в международный суд.

Ранее "Страна" сообщала, что Путин прокомментировал результаты расследования катастрофы Боинга MH17 на Донбассе.

Также сообщалось, суд по сбитому Боингу MH-17 использует заочную процедуру.