Китайские газеты и ТВ отчитались о первых успехах национальной системы оценки благонадежности, которая к 2020 году охватит 1,4 млрд человек, и уже сейчас затрагивает жизни миллионов китайцев. Так, например, граждане с низким социальным рейтингом, не смогут выезжать за границу.

По данным на конец апреля из-за низкого социального рейтинга было отменено 4,25 млн поездок на скоростных поездах. Также 11,14 млн раз пассажиров не пускали на борт самолета из-за низких показателей в рейтинге.

"Если мы не повысим расплату за неблагонадежность, люди продолжат вести себя в том же духе", - заявил бывший член Государственного совета КНР Хоу Юнчун. По словам чиновника, система социального рейтинга должна доводить нарушителей до полного банкротства.

А существенно снизить персональную оценку социального рейтинга могут нарушения ПДД, критика власти в соцсетях и даже плохие отношения с соседями. В качестве наказания власти лишают провинившихся многих привилегий, а не только возможности путешествовать, передает Хайтек.



Впервые систему социального рейтинга испытали в Китае еще в 2010 году, а массово ее начали внедрять спустя 4 года. Каждому гражданину присуждают баллы в зависимости от законопослушности и благонадежности. Чем выше рейтинг, тем больше шансов получить хорошую работу и приоритет при обслуживании в госучреждениях.

Низкий рейтинг ставит на гражданине клеймо неблагонадежного элемента и лишает его многих привилегий и даже базовых возможностей. Потерявшим доверие гражданам труднее устроиться на работу, а вероятность получить кредит сводится к нулю.

Рейтинг формируется на основе данных из государственных ведомств, а также доносов. Полный перечень факторов, определяющих добропорядочность, до сих пор не обнародован. На оценку благонадежности влияют многие факторы - например, нарушение ПДД, курение в неположенных местах, критика действующей власти в интернете и даже отказ от покупки товаров местного производства.

Правозащитники уже признали идею социального рейтинга воплощением антиутопии. Однако правительство КНР гордится системой. Имена нарушителей планируют выкладывать в открытом доступе. Публичное порицание давно практикуется в Китае. Так, фотографии и имена пешеходов, нарушивших ПДД, выводят на большие дисплеи, установленные на улицах.

Недавно в сеть также были выложены названия 33 000 китайских компаний, которые нарушили законы или регуляторные нормы. Пока система социального рейтинга не автоматизирована, но в будущем Китаю придется применить технологии искусственного интеллекта для обработки огромно массива данных, включая каждый донос на соседа и каждую нелицеприятную публикацию в соцсетях. Интернет-цензоров, на которых популярные китайские сайты тратят по $2,5 млрд в год, скоро заменят алгоритмы. Некоторые стриминговые платформы уже применяют ИИ для фильтрации нежеланного контента, в том числе насмешливых и критических замечаний в адрес действующего председателя КНР Си Цзиньпина.

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