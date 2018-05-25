Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в ВР представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Александра Вилкула (Оппозиционный блок). Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Фото: facebook.com

"Бывший председатель Днепропетровской ОГА в течение 2011-2012 годов издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса с /х назначения (пастбища), а на самом деле из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района.

Кроме того, бывший председатель ОГА издал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, которые находились в собственности общества с ограниченной деятельностью "АРТ ЛЕНД", из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности.

Представление уже зарегистрировано в аппарате ВР", - написала Сарган в соцсети.

Ранее "Страна" писала о том, что Луценко внес в Раду представление на снятие неприкосновенности с нардепа Колесникова.

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