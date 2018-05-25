На заседании Конгресса исполкома Федерации футбола Украины (ФФУ) были приняты серьезные кадровые решения. Из состава исполкома были выведены сразу 11 человек, по численности, это как футбольная команда.

Об этом передает канал Футбол 1.

Из состава исполкома ФФУ, в частности, были выведены Игорь Кочетов, журналист Артем Франков и обвиняемый в растрате двух миллионов евро Александр Бандурко. Все трое опальных функционеров было окончательно исключены из состава решением коллективных членов ФФУ. "За" проголосовали 64 делегата Конгресса, а "против" - трое - сами фигуранты.

Кроме них, также больше не являются членами главного органа ФФУ Евгений Красников, Виктор Безрук, Тарас Клим, Ярослав Грисьо, Петр Чилиби, Александр Кудацкий, Николай Еропунов и экс-президент Премьер-лиги Владимир Генинсон.

Делегаты Конгресса сразу же согласовали и кандидатуры тех, кто их заменит. Так, должность вице-президента занял технический директор ФФУ Олег Протасов. В исполком вошли и футболисты - бывший Игорь Шуховцев и действующий Александр Караваев. Не обошлось и без иностранца: это место отвели новому главе украинского клубного футбола - швейцарцу Томасу Гримму.

"Да. Это уже факт. Конгресс подвел черту в этой истории. Но я бы не хотел возвращаться к этим некрасящим мировой футбол эпизодам. Всем необходимо сделать выводы, признать какие-то свои ошибки и наоборот объединиться в столь сложное для Украины и нашего футбола время. Ни в коем случае нельзя допускать войн, информационных атак, которые, к сожалению, мешают всей системе украинского футбола. Эти вещи, уверен, будут в прошлом. Каждый сделает для себя те или иные выводы. Я уверен, что мы все обязаны объединиться вокруг будущего украинского футбола", - прокомментировал решение Конгресса глава ФФУ Андрей Павелко.

Ранее "Страна" рассказывала, что глава САП Назар Холодницкий заявил, что в ФФУ все знали о договорных матчах.

Также мы сообщали, что глава ФФУ рассказал, куда исчезли деньги за трансфер Ярмоленко.