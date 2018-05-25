О том, что 29-летний десантник 25-й аэромобильной бригады ВСУ был зарезан накануне вечером в Одессе его мать узнала от корреспондента "Страны". Полиция не сообщила ей об этом.

64-летняя Лилия Александровна, пенсионер-инвалид, живет в общежитии семейного типа в городе Черноморске (бывший Ильичевск). Она не знала о вчерашней драке своего сына с националистом Сергеем Стерненко.

По ее словам, Иван служил срочником в Днепропетровской области (Новомосковск). Лилия Александровна добавила, что сын в АТО не участвовал, работал охранником в пригороде Одессы Совиньоне и был далек от политики.

"Он был неконфликтным, в политику не лез", - рассказала нам она.

Фото: Страна.ua

Старший брат убитого Олег Кольцов тоже рассказал, что Иван был неконфликтным человеком. Он также добавил, что отец Ивана сейчас находится на заработках в России.

Жена Ивана Кузнецова, Олеся, рассказала, что в день убийства он взял из дому портфель и сказал, что едет на работу.

Как сообщала "Страна", 24 мая экс-глава Одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко сообщил, что на него напали на него двое неизвестных с холодным оружием. По его словам, он оборонялся и в результате зарезал одного человека.

Убитым оказался 25-летний десантник Иван Кузнецов. У него осталось трое малолетних детей.

"Страна" анализировала, как случилось, что в Одессе националист Стерненко зарезал бойца-десантника.