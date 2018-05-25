Внефракционный нардеп Надежда Савченко, которая находится под арестом в СИЗО по подозрению в подготовке терактов, подала жалобу в Конституционный суд Украины на незаконность своего содержания под стражей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы депутата, размещенного на ее странице в соцсети Facebook.

"Надежда Савченко подал жалобу в Конституционный суд Украины, чтобы оспорить ч.5 ст.176 Уголовно-процессуального кодекса Украины, согласно которой ей продлили арест без возможности внесения залога и взятия на поруки", - говорится в сообщении/

На странице Савченко также размещен фото соответствующей конституционной жалобы.

Фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia

24 мая СМИ сообщили, что в Конституционный суд поступила жалоба от Надежды Савченко на незаконность своего содержания под стражей. Документ был рассмотрен в секретариате суда и принят как соответствующий по форме.

"Коллегия будет изучать жалобу, а потом сенат рассмотрит и примет решение - отказывать или открывать производство по этой жалобе", - сказали в суде.

Ранее "Страна" сообщала, что Савченко наняла двух новых адвокатов, а бесплатный госзащитник вынужден будет уйти.

Также суд оставил Савченко под стражей.