Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Дмитрия Колесникова.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган.

"Следствием установлено, что Дмитрий Колесников, находясь на должности председателя Агентства госимущества Украины, злоупотребляя служебным положением, совершил определенные действия, в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Ю. Осады" в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв.м", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Как сообщала "Страна", Луценко подписал представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности нардепа от "Оппозиционного блока" Сергея Дунаева.

"Страна" также писала, что глава ГПУ затеял очередную "большую рыбалку", расставляя сети на нардепов. Мы разбирались, кому из народных избранников сигнализировал генпрокурор и для чего это было сделано.