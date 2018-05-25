Известный журналист Константин Стогний, выигравший суд у нардепа Антона Геращенко, намерен направить отсуженные у ответчика деньги на счет подшефного детского дома. Об этом рассказал "Стране" сам Константин Стогний.

Напомним, предметом судебного спора, который тянулся более года, стало заявление Геращенко о том, что Константин Стогний во время Майдана служил в МВД под руководством министра Захарченко. При этом Стогний задолго до Майдана ушел с государственной службы, поэтому он и решил привлечь нардепа к ответственности за клевету.

"Лизоблюд мне по решению суда денег завис. Брать из его рук брезгую. Попрошу судоисполнителей, чтобы эти деньги взыскали на рассчетный счет детского дома, над которым мы шефствуем. А если не оплатит - потребуем арестовать его имущество и запретить выезд за границу. Чего они еще там с простыми украинцами вытворяют... А! И, чтоби коллекторы изжогу ему каждый день устраивали!", - рассказал Константин Стогний.

Фото: Страна

Напомним, что сумма денег, котоую задолжал Геращенко Стогнию невелика - 1280 грн 67 копеек. Именно в такую сумму суд оценил судебные издержки, которые, по решению суда, Геращенко должен компенсировать ответчику.

Основным требованием иска было признать недостоверной озвученную во время прямого эфира нардепом Геращенко информацию и обязать его ее опровергнуть.

Ранее "Страна" писала о том, что Геращенко извинился за то, что в Днепре КОРДовцы устроили стрельбу рядом с детсадом.

Также мы сообщали, что элитную квартиру для Антона Геращенко оплачивает тесть, который 10 лет не имел доходов.