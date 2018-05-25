Английский Ливерпуль, который вчера, прилетел в столицу Украины на финал Лиги чемпионов против мадридского Реала, опубликовал видео перелета команды и как ее встретили в Киеве пограничники и фанаты.

Напомним, что в Жулянах, английских игроков встречали пограничники, лица которых были раскрашены в цвета Англии, а лидеру атаки Ливерпуля Салаху подарили огромный каравай прямо на взлетке.

Видео опубликовано на официальной странице Ливерпуля в Facebook.

Видео: facebook.com/LiverpoolFC

Завтра, 26 мая, в день до финала Лиги чемпионов Ливерпуль проведет легкую тренировку на загородной базе киевского Динамо. Тренировка начнется в 12.00 и будет закрытой. Примечательно, что хозяева базы, оформили площадку в цветах английской команды.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве толпа хулиганов в балаклавах, напала на фанов Ливерпуля, которые ужинали в киевском ресторане.

Также мы рассказывали, что в МВД комментируя нападение на фанов Ливерпуля заявили, что "к сожалению, идиоты еще есть".