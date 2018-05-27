В это воскресенье, 27 мая, православные украинцы будут отмечать один из главных церковных праздников – День святой Троицы. Он входит в число 12 самых важных праздников в году по церковным канонам.

В Украине этот день - выходной. Поэтому он, как правило, переносится на понедельник. В итоге благодаря Троице мы отдыхаем три дня.

У этого дня есть и другие названия – Сошествие Святого Духа или Пятидесятница. Последнее – потому, что праздник отмечается на 50-й день после Пасхи. Поэтому у него не фиксированная дата, а переходящая.

Считается, что в этот день на апостолов сошел Святой Дух в виде языков огня. Это чудо обещал им Иисус Христос перед своим вознесением на небо, которое произошло на 40й день после его воскрешения. После сошествия на них Святого Духа апостолы получили силу проповедовать, а также исцелять больных и говорить на разных языках для того, чтобы они могли нести Слово Божье по как можно большему количеству стран. После этого апостолы отправились по миру проповедовать.

В этот день храмы украшают зеленью – травами, цветами и ветками деревьев. В праздник с утра принято насобирать букет из трав – чабреца, мяты, любистка, полыни, аира и других, - сходить на службу в церковь и освятить его. Этим букетом затем украшают дом.

Считается, что высушенная Троицкая трава оберегает жилище от нечистой силы. Букеты и ветки можно ставить у двери и окон, чтобы зло не проникло в дом.

Молодые травы, цветы и ветки символизируют расцвет и обновление человеческой души. Лекарственные травы, собранные в этот день, имеют особую целебную силу.

По народным приметам, если на Троицу идет дождь, то все лето будет теплым и грибным, а осенью будет хороший урожай.

В Троицу нельзя шить, заниматься огородными работами, что-то ремонтировать, печь. Также нельзя стричь волосы. Кроме того, в народе есть поверье, что в этот день активизируется нечистая сила – водяные, лешие, русалки. Поэтому в этот день и в последующую неделю не рекомендуется купаться в водоемах и реках.

На Троицу нельзя жениться, а вот для сватовства или просто знакомства с родителями возлюбленных этот день очень благоприятен.

Поздравления и открытки с Днем святой Троицы 2018