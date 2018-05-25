Международный комитет защиты журналистов (CPJ) со штаб-квартирой в Нью-Йорке призвал Украину отменить все запреты в отношении российских медиа. Такое заявление обнародовано на сайте ведомства.

"Мы призываем украинскую власть воздержаться от запрета информационных источников, независимо от того, имеют ли они благоприятный, или неблагоприятный вид. Борьба с пропагандой с помощью цензуры не только недемократическая, но также неэффективна. Мы призываем Украину отменить запрет российских медиакомпаний",- сказала координатор программы CPJ в Европе и Центральной Азии Нина Огнианова.

Напомним, Херсонский суд арестовал на два месяца руководителя РИА новости Украина Кирилла Вышинского, которого подозревают в госизмене.

Также президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении новых санкций против России. В санкционный список вошли ведущий программ на федеральном российском канале Дмитрий Киселев, платежная система WebMoney, некоторые российские СМИ, бизнесмен Олег Дерипаска и еше шесть российских олигархов.

Ранее "Страна" писала о том, что против Кобзона ввели новые санкции и лишили его всех украинских наград.