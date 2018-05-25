В соцсети появилось видео, которое подтверждает версию полиции о том, что в Одессе националист-радикал Сергей Стерненко 24 мая зарезал одного человека и ранил его товарища не в целях самообороны, а целенаправленно.

Запись, которую сделали соратники Стерненко сразу после трагедии разместил Сергей Александров в Facebook.

На записи и сосед (6.03), и соратница Стерненко (4:27) говорят, что после нападения возле своего дома Стерненко бросился догонять одного из нападавших, а его соратница - другого. Девушка не смогла догнать нападавшего, а вот Стерненко настиг десантника и буквально вспорол ему живот.

На видео хорошо заметно, в каком ужасном состоянии находился раненый. Но ни сам националист, ни его " коллеги" не захотели даже подойти к раненому. "Что я ему сделаю? У меня рука в крови. У меня разрезаны вены", - заявляет Стерненко очевидцам в самом начале записи.

Он демонстрирует свою окровавленную руку, но видно, что ранение у него несерьезное. "Чувак, мы вызвали скорую, жди", - это все, что сказал Стерненко умирающему десантнику. Последний к приезду скорой уже скончался.

Видео: facebook.com/sseerrggiiyy/videos

Ранее "Страна" сообщала о позывном "Берия". Кто такой националист Стерненко, зарезавший десантника в Одессе

Также нападение на националиста Стерненко в Одессе расследуют по трем статьям.