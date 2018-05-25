В Волынской области зафиксирован массовый мор пчел. Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

"В дежурную часть Турийского отделения полиции поступило сообщение о массовой гибели пчел вблизи села Ивановка и Новый двор. По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 326 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Фото: vl.npu.gov.ua

Выяснилось, что накануне на полях в этом районе проводилось опрыскивание культуры рапса.

По данным правоохранителей, всего погибло около 400 пчелинных семей.

Для выяснения обстоятельств инцидента на место выехали сотрудники ГУНП в Волынской области во главе с и.о. начальника следственного управления Андреем Литвиным.

Сейчас на месте работает комиссия из числа сотрудников полиции, представителей Турийской районной администрации и Госпродпотребслужбы в Волынской области.

По данному факту полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 326 Уголовного кодекса Украины, речь идет о нарушении санитарных правил обращения с микробиологическими или другими биологическими агентами или токсинами. Досудебное расследование продолжается.

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