Знаменитый голливудский актер Уилл Смит и певец Ники Джем, в компании с албанской певицей Эра Истрефи, записали официальную песню чемпионата мира по футболу - 2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Аудиозапись песни появилась на Youtube-канале Ники Джема.

Аудио: NickyJamTV

Продюсером песни, которая называется Live It Up ("Жить по полной") стал американский диджей и композитором Томас Уэсли Пентц, известный как Diplо.

Официальный видеоклип на песню будет показан лишь 7 июня. Знаменитое трио выступит перед финальным матчем чемпионата мира, который пройдет 15 июля в Москве на стадионе "Лужники".

Ранее "Страна" сообщала, что Россия запретит въезд грузовиков и автобусов из Донбасса на период ЧМ-2018.