В распоряжении "Страны" оказались фото убитого вчера экс-главой ячейки "Правого сектора" в Одесской области Сергеем Стерненко десантника, 25-летнего Ивана Кузнецова.

Кузнецов служил в 25-й аэромобильной бригаде ВСУ.

У него осталось трое детей: старшей девочке 7 лет, среднему мальчику четыре года и самая младшая дочь - 10 месяцев.

Фото: Страна.ua

"Стране" удалось выяснить имя погибшего и второго участника конфликта, который скрылся с места ЧП - Александр Исайкл, 1988 года рождения.

Напомним, поздно вечером 24 мая неизвестные, по заявлению националиста Сергея Стерненко, напали на него недалеко от его дома. Во время столкновения Стерненко получил ножевое ранение руки. В ответ ранил одного из нападавших ножом в область живота. Мужчина скончался.

Детали этого конфликта мы исследовали в материале "Это чистое убийство, а не самооборона".