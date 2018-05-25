На 8,5 тысяч гривен оштрафовал суд Киева местного жителя Александра Пайкина, устроившего погром в офисе компании "Киевэнерго". Об этом говорится в решении суда, пишет LB.

Установлено, что Александр Пайкин, инвалид 1-й группы из-за трудового увечья, устроил погром на заседании комиссии по рассмотрению актов нарушения правил пользования электрической энергией. Инцидент произошел 7 июня 2017 года.

Мужчина был привлечен к материальной ответственности за нарушение правил пользования электроэнергией. Но он не согласился с таким решением и начал бурно выражать свой протест. Сначала он разбил ноутбук, затем - стеклянный шкаф и достал оттуда сувенирную булаву.

"Достав сувенир в форме булавы, он начал наносить удары по офисному инвентарю, находившемуся в помещении, повреждая его, а именно - был поврежден шкаф для одежды, встроенный шкаф с ящиками, доска напольная на треноге... Кроме того, из-за действий подсудимого была повреждена корпоративная система видеосвязи Tandberg Quick Set, проекционный экран Draper Diplomat 244/96. Противоправные действия продолжались до приезда сотрудников полиции", - говорится в решении суда.

"Затем Пайкин, имитируя спокойное и уравновешенное состояние и пользуясь тем, что за его действиями не наблюдают работники полиции, приблизился к установленному в зале плазменному телевизору и умышленно сбросил его на пол. Действиями подсудимого был нанесен материальный ущерб ПАО "Киевэнерго" в размере 4 563 гривен", - отмечается в сообщении.

На судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся.

Суд учел, что Пайкин находился под наблюдением врача-психиатра до 27 марта 2017 года, является инвалидом, ранее не был судим, однако привлекался к уголовной и административной ответственности. Он был признан виновным в злостном хулиганстве и приговорил к штрафу в сумме 8,5 тыс. гривен. Также суд взыскал с него в пользу "Киевэнерго" материальный ущерб в размере 15494 гривны.

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