Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич подвел итоги серебрянного сезона для клуба и рассказал о довольно существенных изменениях в составе команды на следующий сезон.

Об этом Александр Хацкевич заявил в интервью порталу Dynamo.kiev.ua.

Любой тренер всегда зависит от футболистов, с которыми он работает



- Александр Николаевич, прошел ровно год с тех пор, как вы возглавили "Динамо". Наверняка вы держали в голове какой-то план и цели на сезон относительно конструирования новой команды и ее игры. В какой мере удалось воплотить в жизнь этот план?

- Прежде всего, нужно говорить о том, что изменилась схема ведения игры. Возможно, не все сразу у нас получалось относительно того, какой футбол должна показывать команда. В принципе, это объяснимо, ведь до этого команда на протяжении трех сезонов играла по другой схеме, делая основной акцент на контроле мяча, и вот так сразу перестроиться ей было тяжело.

Но примерно в октябре мы уже начали играть в более агрессивный, скоростной футбол с активным использованием флангов и быстрым переходом от обороны к атаке. В этом плане у нас были удачные матчи. Но о глобальных изменениях тогда говорить было рано - слишком маленький период времени прошел. В целом, в первой половине сезоне все равно было заметно, что команда частенько играет в более рациональный футбол. В некоторых матчах мы использовали схему 4-1-4-1, которая была при Сергее Реброве, но при этом старались убедить ребята, что на футбольном поле нужно больше рисковать, чаще искать счастье у чужих ворот, а не замыкать все на контроле мяча.

В то же время, разумеется, от контроля мяча тоже никуда не денешься, тем более, что ребята играли в такой футбол продолжительное время и это приносило результат. Тем не менее, мы решили поменять схему игры. Сперва было тяжело. Не все восприняли агрессивный футбол, предложенный команде: когда ты работаешь с мячом, то физических затрат все-таки меньше. А тут пришлось больше времени работать без мяча, чаще работать в отборе. Но потихоньку мы стали двигаться в том направлении, которое выбрал наш тренерский штаб.

- А было ли то, что оказалось скрытыми резервами, о которых год назад в полной мере вы представления не имели?

- Любой тренер всегда зависит от футболистов, с которыми он работает. При этом надо было учитывать, что Андрей Ярмоленко мог покинуть "Динамо" в любой момент. Да, ушел Антунеш, и нам в срочном порядке понадобился левофланговый защитник. Выбор пал на Пиварича. Почему? Мы его взяли как более опытного футболиста, потому что эта позиция на тот момент у нас вообще "провисала". Тогда на левом фланге обороны вынужденно играл Кадар. Если за Кендзерой наша селекционная служба следила длительное время, то Пиварича мы брали в срочном порядке, чтобы опытным футболистом "закрыть" брешь на левом фланге. В остальном, остались все те ребята, которые играли у Реброва. Плюс вернулся Мбокани.

Видео: Dynamo.kiev.ua

"Шабанов еще прибавит, и очень сильно!"



- А зимним усилением вы остались довольны? Все-таки Шабанов вполне надежно проявил себя в ряде матчей, а Вербич и вовсе стал любимцем динамовских болельщиков.

- Это мы уже сейчас с вами делаем такие выводы - после того, как ребята сыграли в этом сезоне, проявили себя. А зимой ведь никто не знал, как у этих исполнителей получится реализовать свой потенциал в "Динамо".

Что касается Шабанова, то этот футболист был у нас на виду, выступая за "Олимпик". Мы видели, как он играет, какие у него есть возможности. И я в этом футболисте не разочаровался. Более того, уверен, что Шабанов еще прибавит, и очень сильно! В первую же очередь, ему надо прибавить в плане ментальности.

Футболист, который переходит в киевское "Динамо", должен привыкнуть к тому, что теперь никто особо не будет замечать его хороших действий на поле, а вот на каждом отрицательном действии или ошибке будет сделан особый акцент журналистами, специалистами, экспертами. Вот к этому Шабанову еще нужно адаптироваться.

Теперь по Вербичу. Прежде всего, надо сказать, что с приходом в команду любого легионера ты рискуешь. Другой менталитет, другой язык, другой чемпионат. Но игровые качества Вербича и то, как он проявляет себя на своей позиции, убедили нас, что нам этот исполнитель нужен. В результате, даже за такой короткий период времени он показал, что у него очень большой потенциал. Конечно, пока Вербич не во всех моментах в плане командных взаимодействий играет так, как нам бы того хотелось, но пока самое главное, что его приняла команда. Приняла как человека и как футболиста.

- С другой стороны, вместе с Шабановым и Вербичем в "Динамо" пришел Самбрано. И пропал... Это неудачный трансфер или объективные причины?

- Я бы не стал это называть просто неудачей. Произошедшему есть объективные причины. Начать тут надо с самого начала. В какой-то момент мы увидели, что Женя Хачериди потерял мотивацию, а еще веру в ребят, с которыми он выходил на футбольное поле. Он был недоволен трансферной политикой нашего клуба как летом, так и зимой. Когда футболист теряет веру в своих партнеров, я не могу на него рассчитывать.

В результате, в "Динамо" появился Самбрано. Но надо понимать, что клубу этот футболист достался абсолютно бесплатно, так что никаких вложений в этого исполнителя "Динамо" не делало. Что касается самого этого футболиста, то, исходя из того, в каком состоянии Самбрано к нам приехал, в принципе, можно было бы его подтянуть к основному составу довольно быстро. Но сыграло свою роль само желание футболиста. Где-то с месяц он еще пытался конкурировать, а потом... Наверное, сказались те факторы, о которых я только что говорил - другая страна, другой менталитет.

- В новом сезоне его в "Динамо" уже не будет?

- Мы встречались с президентом "Динамо" и, в том числе, обсуждали тему Самбрано. Я сказал прямо, что в дальнейшем не вижу Самбрано в нашей команде.

"Бойко стал хорошим усилением нашей команды"



- Закрывая тему зимних трансферов, перейдем в другой актуальной теме - вратарской. Вынужденным трансфером "Динамо" после травмы Бущана на сборах стала аренда Бойко, ведь Коваль к тому времени уже ушел в аренду в "Депортиво". Можно ли говорить, что этот трансфер из вынужденного превратился в полезный?

- Считаю, что да. Особенно, учитывая то, в каком состоянии пришел к нам Денис. Ведь вы знаете, как долго он находился без игровой практики. Но, начав играть в "Динамо", он стремительно стал возвращаться к тому Денису Бойко, которого мы знали по выступлениям в "Днепре".

Почему-то чаще запоминаются ошибки... Да, они были, но лично я, прежде всего, помню те моменты, в которых Бойко действительно выручал "Динамо" от пропущенных мячей. И этих моментов было намного больше, чем ошибок, которые совершил Денис. Так что сейчас, повторюсь, могу уверенно сказать, что Бойко стал хорошим усилением нашей команды.

- Бойко хочет остаться в "Динамо". Сам клуб тоже заинтересован в продолжении сотрудничества с ним. Но есть еще "Бешикташ", которому принадлежит контракт вратаря. Сейчас уже есть какая-то определенность относительно будущего Дениса?

- Сейчас все зависит от "Бешикташа". Ведутся переговоры с этим клубом. Возможно, будет заключено новое арендное соглашение. Посмотрим, как поведет себя турецкий клуб по отношению к Денису.

- А что с Ковалем? Была информация, что "Депортиво" хочет оставить его у себя, несмотря на всего один проведенный матч (и то, не полностью сыгранный из-за красной карточки).

- Пока надо говорить о том, что срок аренды Коваля в "Депортиво" закончился. Поэтому он, как и остальные наши футболисты, 19 июня должен появиться в расположении нашей команды. После этого мы переговорим с самим Максимом, чтобы, прежде всего, понять его собственные планы относительно своего будущего. А по состоянию на текущий момент Коваль - футболист киевского "Динамо".

- Вообще показалось, что зимой Коваль ушел из "Динамо" на эмоциях. В связи с тем, что "сел на банку" после того гола от "Карпат" со штрафного. Не было ли у вас такого ощущения?

- Этот вопрос, думаю, нужно задавать самому Ковалю. Я могу только констатировать факт того, что Максим зимой решил уйти в аренду. Мы ему такую возможность предоставили. Тем более, что испанская примера - очень сильный чемпионат.

- А на Рудько вы еще рассчитываете? Артур в последнее время не играет даже в матчах за молодежную команду...

- Я рассчитываю на каждого футболиста нашей команды. И к каждому футболисту я отношусь с уважением. Исходя из того, как Рудько работает на тренировках, к нему вообще нет никаких претензий! Да, ему сейчас тяжело. И понимаю, в какой степени, ведь я сам был футболистом. Артур то попадает в запас, то не попадает, то играет, то не играет. Это, конечно, непросто. Но, несмотря на это, он продолжает предельно профессионально относиться к своим обязанностям. И, самое главное, я знаю, что в любой момент мы можем рассчитывать на Рудько.

Артур - такой человек, что он мужественно терпит сложившуюся ситуацию. И не показывает своего недовольства.

"Время показало, что наша команда бежит и что у нее есть как функциональный потенциал, так и игровой"



- Поговорим более детально о второй половине сезона. Перед матчами с АЕК была уверенность, что время, которое у вас было на сборах, использовано максимально, и лучше подготовиться к этим поединкам было просто невозможно?

- Матчи с АЕК показали главное: мы прошли этого соперника. Это единственный и главный критерий для матчей на выбывание.

В то время немного задело высказывание одного из так называемых экспертов о том, что наша команда якобы не бежит. Понятно, что после зимних сборов тяжело проводить первые официальные матчи. Особенно, если в соперниках - команда, которая, как говорится, в накате, которая выступает в чемпионате, находящемся в самом разгаре. Это ведь тоже надо учитывать. Я лично ездил смотреть матч АЕК с "Олимпиакосом" и отдавал себе отчет, насколько хорошая команда у нас в соперниках. В итоге, АЕК стал чемпионом Греции. Это ведь не просто так.

И вот по итогам матчей в феврале против такого соперника кто-то говорит, что наша команда находится в очень плохом функциональном состоянии и нее вообще нет движения. Если бы мы в феврале месяце сразу побежали, то в конце марта мы и остановились бы.

По каждому матчу у нас есть данные. И могу вам привести такой пример. В матче с АЕК мы пробежали 110 км. А в последнем поединке с "Шахтером" несколько дней назад - 112 км. Разница, согласитесь, невелика: в среднем по 200 метров на человека. Да, может, в феврале у нас не было такой взрывной скорости, какая была присуща команде позже, но, повторюсь, на тот момент мы только-только закончили межсезонную подготовку. Тем не менее, вот это "клеймо" команды, которая не бежит, на нас почему-то поставили... Кто-то один сказал, а все подхватили. И все - команду опускают вниз, сборы провалены, катастрофа. А время показало, что все наоборот, что наша команда как раз бежит, что у нее есть как функциональный потенциал, так и игровой.

- Можно ли говорить, что с учетом всех объективных аргументов, проход АЕК был некой задачей-минимумом для "Динамо", а в дальнейшем на фактор удачи следовало полагаться в куда большей степени?

- Конечно, мы хотели пройти "Лацио". Но надо учитывать уровень национальных чемпионатов. И уровень мастерства. Это объективные факторы. Я перед ребятами не скрывал, что мы уступаем "Лацио" в индивидуальном мастерстве и в интенсивности ведения игры, и поэтому надо сразу настроить себя на выполнение большого объема так называемой черновой работы. Все понимали, что много моментов у нас не будет. Все это показала игра в Риме. Кто-то сказал, что "Лацио" нас недооценил. Но ведь состав у римлян был боевым.

А в целом, в этом противостоянии было видно, что класс футболистов "Лацио" был все-таки ощутимо выше. При стечении обстоятельств и большей удаче мы, конечно, могли пройти римлян. В Киеве мы пропустили два мяча со стандартных положений. При этом у нас были хорошие моменты. Но, как бы то ни было, результат на табло, а, значит, на тот момент "Динамо" было слабее "Лацио".

- Вернемся к "Динамо" нынешнему. Несмотря на неудачу с "Лацио", затем у вашей команды был просто прекрасный отрезок в чемпионате Украины как с точки зрения игры, так и с точки зрения результатов. С чем это связываете?



- Мы достаточно интенсивно провели зимние сборы. Команде была предложена достаточно большая нагрузка. Как игровая, так и чисто функциональная. В результате, стартовых матчей второй части сезона нам оказалось достаточно, чтобы войти в игровой ритм. Кроме того, уже тогда стала просматриваться стабилизация состава, а это тоже немаловажный фактор.

"Игра Цыганкова весной - очень показательный пример"



- Пожалуй, главной звездой весеннего "Динамо" стал Цыганков. Его фамилия постоянно была на устах у болельщиков, на страницах СМИ. А речь ведь идет о пацане! Как сказалась на нем эта порция позитивного повышенного внимания?

- О Цыганкове надо сказать отдельно, его игра весной - очень показательный пример касательно другой ситуации. Вот нам говорили: вы зимой слишком поздно вышли из отпуска, надо было начинать подготовку раньше. А Цыганков ведь пропустил первый зимний сбор, он тогда работал индивидуально. Полноценно с командой и под необходимым нагрузками он отработал только второй сбор. В результате, когда мы подошли к весенним матчам, Витя был более "свежим", чем другие ребята. И это позволяло ему выделяться. Он был более "легким", было видно, как он набирает от матча к матчу.

И когда мне говорят, что мы поздно собрались, я сразу привожу им пример Цыганкова. Он вообще полноценно работал лишь последние две недели зимней подготовки!

Правда, у этой медали есть и обратная сторона. Наверное, вы заметили, что в последних трех-четырех матчах Цыганкову было тяжело. Это стало следствием того, что тот период, когда мы закладывали фундамент функциональной подготовки, Витя пропустил. Никто не говорит, что он провалил эти последние матчи - Витя играл на уровне. Но просто чисто функционально его хватало лишь минут на 60-70. А заключительные поединки он вообще играл через "не могу". Ему не хватило вот этого фундамента, который мы закладывали футболистам в начале сбора. Но зато он более ярко выглядел в первой половине зимне-весенней части сезона.

- Цыганкова относят к так называемой категории "стеклянных футболистов" - слишком часто он получает травмы. В отпуск он ушел без проблем со здоровьем?

- Стеклянный футболист, не стеклянный, но у любого игрока просто бывает неприятный период травм. Именно такой период был у Вити. И, насколько я вижу, он этот переходной период из юношеского футбола во взрослый прошел, череда его травм осталась позади.

- Мы с вами подобрались уже к концу сезона, но ни разу не упомянули об уходе из "Динамо" Ярмоленко. Наверное, это говорит о том, что такая потеря сказалась на команде не так болезненно, как этого многие ожидали. Вы представляли, что Цыганков настолько быстро станет заменой Ярмоленко?

- Я видел такое развитие ситуации на случай ухода Ярмоленко. Ведь я работал с ребятами ежедневно. Кроме того, повторюсь, все прекрасно понимали, что Ярмоленко может уйти из "Динамо" в любой момент. И мы постарались подготовиться к этому. Так что у нас уже была замена Ярмоленко на случай его ухода.

Да, сразу после трансфера Андрея в "Боруссию" у нас был непростой период, и, возможно, в тех матчах Ярмоленко мог бы решить те или иные эпизоды в нашу пользу за счет своих индивидуальных качеств. Но, с другой стороны, Цыганков уверенно влился в наш состав, а уже весной он показал, что является будущим "Динамо".

- В марте Цыганков на матч с "Ворсклой" вышел с капитанской повязкой. Как принималось решение об этом?

- Это было мое решение. На установке перед матчем с "Ворсклой" не было объявлено, кто будет капитаном. Только в автобусе по пути на стадион это стало известно. Надо было заполнить протокол со стартовым составом и указать, кто капитан. Тогда я и объявил, что капитаном будет Цыганков. И интересно было посмотреть на реакцию Вити. Он, конечно, абсолютно этого не ожидал! Я к нему подошел уже в раздевалке и сказал только вот эти слова: "Ты заслуживаешь". Этого оказалось достаточно, чтобы Витя во всех смыслах адекватно воспринял свое назначение капитаном на этот матч. Он, конечно, пытался что-то сказать на тот счет, что, возможно, есть более достойны, но я ему сказал: "Витя, все", и вопрос был закрыт.

"Хачериди в какой-то момент потерял веру в команду и своих партнеров"



- На фоне позитива с Цыганковым возникла также и неприятная ситуация с Хачериди, о котором вы уже упомянули. Когда вы для себя поняли, что с ним ничего не получится и шансов вернуть его в команду уже нет?

- Я хорошо знаю Женю еще по работе в "дубле". Как футболист он - просто супер! Но когда мы поехали на первый сбор в Австрию летом, он начал спрашивать: "Кто к нам придет? Какие футболисты? Какие позиции усиливаем?". Он уже как тренер начал рассуждать: "Нам нужен тот или это футболист. Почему убрали того игрока? Почему тот играет?". Я ему говорю: "Женя, будешь тренером - будешь на эту тему говорить".

В тот период времени его возле себя очень сильно держал Вида. И Женя выполнял все необходимое, играя при этом, в моем понимании, очень сильно. Хачериди также мотивировали Ярмоленко, Сидорчук. Но зимой, когда мы поехали на сборы, Женя потерял веру в команду. Он говорил мне: "Николаевич, мы с этой командой не выиграем ничего, перспектив у нас нет". Он потерял мотивацию. Возможно, мне нужно было настоять на том, чтобы Женя на зимние сборы с командой уже не ехал. Может быть, он перешел бы в другой клуб в зимнее трансферное и "Динамо", возможно, получило бы за него какую-то компенсацию.

Когда футболист теряет мотивацию, теряет веру в своих партнеров, то он этой команде уже не помощник. А то, что незаменимых футболистов не бывает, своим выступлением в весенней части сезона показал Никита Бурда.

- После травмы Кадара в основном составе несколько раз появлялся Шабанов, и провел серию удачных матчей. Однако, как только Тамаш выздоровел, пропустив достаточно большой период времени, он сразу же вернулся в основной состав. Это решение не было рискованным? Или же на то была объективная причина?

- В принципе, любая замена - это риск. Но я положился на опыт Кадара. Именно этот фактор очень важен в таких противостояниях, как, например, финал Кубка Украины.

- Шабанов нормально воспринял ваше решение вернуть его на скамейку запасных после возвращения Кадара?

- Помните, тренер Лемешко, когда возглавлял "Металлист", как-то кричал футболисту: "Что ты делаешь на поле?" А тот ему отвечает: "Да пошел ты...". Лемешко и говорит: "Вот! Будет играть!".

Конечно, было видно недовольство Артема, когда он не попал пару раз в состав, но при этом с его стороны не было никакого пренебрежения. Наоборот, стало заметно, что он заряжен, что он уже готов к этой конкуренции. Значит, будет еще наглее и уверенней! Он хороший парень, и я вижу в нем большую перспективу.

"Самая обидная потеря очков была в Одессе"



- Вы вспомнили о финале Кубка Украины. На финише сезона так получилось, что "Динамо" провело практически три матча подряд с "Шахтером". Сначала, вопреки всем прогнозам, вы обыграли "горняков" в Харькове. Почему не удалось победить дончан и в финале Кубка?

- Наверное, мы изначально не были готовы к тому, что "Шахтер" нам отдаст мяч. Когда с первых минут мы взяли мяч под свой контроль, соперник опускался очень низко, и нам было тяжело найти подходы к воротам "горняков". Вроде 15 минут держим мяч, все здорово, никто нас не прессингует, но потом длинная передача от Гармаша. Только перехватили мяч, снова длинный пас - на этот раз от Шепелева. Затем Шапаренко в простой ситуации теряет мяч. Хотя давления на ребят в этих эпизодах никто не оказывал. Это говорит об опыте тоже.

"Шахтер" только ждал нашей ошибки. Они нас не заставляли ошибаться, они ждали наших ошибок. В перерыве мы ребятам сказали, что не нужно бить мяч вперед, нужно его придержать, контролировать - не надо сразу искать партнера острой передачей. К сожалению, в начале второго тайма мы пропустили. Да, мы пошли в прессинг, одна техническая ошибка, две тактических - и "Шахтер" нас за это наказал. Потом нам уже пришлось раскрываться, из-за чего пошла уже другая игра...

- В последнем туре чемпионата Украины вам вновь удалось выиграть у "горняков", но этот матч уже ничего не решал - чемпионами "Динамо" не стало. В каком поединке потеря очков была самой обидной в минувшем сезоне?

- Поражение от "Черноморца", когда мы уступили в Одессе со счетом 1:2. Это была очень слабая игра в нашем исполнении. Да, мы потом проанализировали все: не хватило где-то эмоций, ребята только со сборной приехали, "Черноморец" тогда внизу таблицы был, мы хотели выиграть за счет класса... В результате же, хоть в том поединке мы и забили гол, но даже этого мы не заслуживали, поскольку ничего не создали возле ворот соперника.

- В итоге сезон для "Динамо" получился неоднозначным. С одной стороны, трофеев нет, с другой - есть прогресс в игре, стабилизация состава, появление новых молодых футболистов. Если все эти факторы объединить, вы бы себе, как тренеру, какую оценку поставили бы по пятибалльной шкале?

- Если взять в общем, то, наверное, "хорошо". Не "отлично". "Отлично" - это когда ты выигрываешь чемпионат. На самом деле, мы провели в этом сезоне очень хорошую работу. Мы видим, что есть куда двигаться, есть фундамент, нужно только строить. Но строить грамотно. Не нужно шарахаться.

"Самая острая проблема - позиция нападающего"



- На пресс-конференции после последнего матча с "Шахтером" вы сказали, что, имея такой фундамент, крайне важно эффективно провести трансферную кампанию. Вы можете сказать, какие именно позиции нужно усилить в команде?

- Я тоже читаю интернет. Пишут, что "Динамо" нужно усилить четыре позиции, а кто-то говорит - пять. Кто-то критикует молодежь. Но, прежде всего, надо говорить о том, что команду покинули Мбокани и Мораес. И у нас, по сути, остался один нападающий. Это сейчас для нас очень острая проблема.

В середину поля после травмы вернулся Сидорчук, есть Гармаш, Буяльский, но это футболисты, которые больше работают на отбор мяча. Нам нужен футболист более атакующего плана.

- Кроме Гусева, команду покидают Хачериди, Мбокани, Мораес - с ними контракты продлеваться не будут. Самбрано, насколько я понял, также в этой компании. Это полный список или кто-то еще покинет "Динамо"?



- Александар Пантич, Никита Корзун. В принципе, все.

- Напоследок о финале Лиги чемпионов. Вы говорили, что пойдете на этот матч. На чьей стороне будут ваши симпатии?

- У меня двое сыновей болеют за "Реал". Хочется им составить противовес, но, думаю, буду третьим в их компании.

- А на чемпионате мира за какими сборными будете следить в первую очередь?

- За Германией. Как говорится, играют две команды, но выигрывают немцы. Хочется еще, чтобы себя проявила и Аргентина. Вроде и сильная команда по подбору футболистов, но чего-то не хватает. Лично мне больше нравится футбол в исполнении сборной Аргентины, чем Бразилии. Из европейских сборных по подбору футболистов еще интересна Бельгия. Хочется, чтобы они также прошли как можно дальше.