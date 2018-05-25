Экс-глава администрации президента Украины Борис Ложкин возглавил Еврейскую конфедерацию Украины, а его предшественник Борис Фуксман стал почетным президентом этой организации. Об этом Ложкин написал на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com

"Принял предложение возглавить Еврейскую конфедерацию Украины. Вчера президиум конфедерации проголосовал за избрание меня президентом организации. Это большая честь, и я благодарен за оказанное доверие", - написал в соцсети Борис Ложкин.

Он выразил отдельную благодарность Борису Фуксману, который 8 лет был президентом Еврейской конфедерации Украины.

Фото: facebook.com

"Рад, что он остается с нами – в качестве почетного президента", - добавил Ложкин.

По его данным, детальный стратегический план работы конфедерации будет утвержден на следующих заседаниях. Главными направлениями работы станут борьба с антисемитизмом, внутренняя и международная поддержка украинской еврейской общины, укрепление связей с Израилем, сохранение памяти о жертвах Холокоста.

"Хочу подчеркнуть, что деятельность конфедерации будет осуществляться вне рамок политики. Кроме того, мы не являемся и не стремимся быть лоббистской организацией", - заявил новый глава конфедерации.

По словам Бориса Ложкина, прежде чем согласиться войти в президиум и стать президентом конфедерации, он встретился с главой Всемирного еврейского конгресса Рональдом Лаудером. "Господин Лаудер полностью поддержал нас в стремлении усилить представительство украинской общины на международной арене", - отметил он.

Известно, что Еврейская конфедерация Украины - всеукраинский союз независимых общественных, благотворительных, религиозных еврейских организаций, деятельность которых направлена на осуществление благотворительности, воссоздание еврейского национального уклада жизни, поддержку гуманитарных основ и гуманитарных ценностей.

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко уволил Ложкина сразу после вопросов Al Jazeera о мутной продаже UMH.

Также мы сообщали, что Борис Фуксман подтвердил, что он отец дочери погибшей Ирины Бережной.