Власти Нидерландов и Австралии официально возложили на Россию ответственность за крушение малайзийского "Боинга" на Донбассе в 2014 году.

Об этом 25 мая написали на сайте правительства Нидерландов.

"Мы требуем от России взять на себя ответственность и полностью сотрудничать в установлении правды и справедливости для жертв полета MH17 и их родственников", - сказал министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок. России предложили присоединиться к переговорам. Дальнейшим шагом Блок назвал иск в Европейский суд по правам человека.

24 мая международная следственная группа объявила, что рейс MH17 был сбит "Буком", принадлежащим российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО из Курска.

17 июля 2014 года самолет "Малайзийских авиалиний" разбился на востоке Украины. На борту лайнера находилось 298 человек. Все они погибли. Большинство пассажиров были гражданами Нидерландов.

Ранее "Страна" сообщала, что Австралия выделит $50 миллионов на расследование крушения МН17 на Донбассе.

Также Нидерланды готовят основание для судебного преследования любых подозреваемых в причастности к крушению МН17.