По факту нападения на общественного активиста, экс-главу "Правого сектора" в Одессе Сергея Стерненко открыто три уголовных производства. Об этом сообщает Нацполиция Одесской области на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/gunp.odessa

В результате инцидента один человек погиб, еще один - получил ранения.

"Указанное событие квалифицировано по ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч.1 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на убийство) и ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украина", - говорится в сообщении.

Продолжается следствие.

Ранее "Страна" писала о том, что в Одессе резня с участием экс-главы Правого сектора закончилась смертью.

Также мы сообщали, что человек, которого убил экс-лидер одесского Правого сектора, оказался военным из 25 АМБ.