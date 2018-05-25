На Западной Украине - переполох из-за возвращения "советской" моды в школы.

Вместо традиционных на Галичине вышиванок на праздник последнего звонка выпускники надевают форму образца конца 80-х-начала 90-х - такую, как носили их родители во времена пионерии и комсомола.

Целыми классы пришли на школьные линейки в коричневых или синих платьях с кружевными воротничками и манжетами, в белых фартуках, подколенниках, а волосы собирают в хвосты с белыми бантами.

Волну обсуждений вызвала фотография с учениками в "советской" форме из самого сердца "бандеровского" края - села Озерна Тернопольской области, которую опубликовала на своей странице в Facebook львовская журналистка Галина Терещук.

Большинство комментаторов шокированы и осуждают родителей школьников, которые, по их мнению, навязывают детям "совок", и, что поразительно, на Западной Украине, где преобладают националистические настроения.

"Совок сидит твердо, что удивляться лугандонам, если в Тернополе такое, может еще и шансон слушают. Вышиванок не нашлось, жаль", - написала Вера Войтюк.

"Теперь уже дети + внуки бывших школьных завучей и парторгов рулят образованием (как и страной). А им без символов - никак", - негодует Мирон Иваник.

"Ностальгия по совку, "маразм", "путешествие в прошлое", "наследство от родителей", "из бабушкиного сундука" - так комментируют фото.

"Страна" дозвонилась в село Озерна, где в сельсовете открестились от такой "зрады".

"Да вы что! У нас живут одни патриоты, на школьную линейку дети надели вышиванки. Не слушайте сплетен", - заявили нам.

Но одна из старших жительниц, пани Анна, рассказала "Стране", как все было на самом деле.

"Белые фартушки и платья с кружевами надевают уже не первый год. И только выпускники, остальные ученики - в вышиванках. Сложилась такая традиция, многим нравится. И это не старая форма родителей, вряд ли кто-то ее сохранил. Такие платья с фартуками можно купить на базаре в Тернополе, стоит где-то от 500 до 1000 грн, в зависимости от материала. Я видела в ней выпускников и в Тернополе, и в других селах. Это не связано с тем, что кто-то скучает по СССР. Просто это красиво и недорого. Например, вышиванка ручной работы стоит в разы дороже. А эти платья потом еще долго носят после выпускного", - рассказала жительница Озерной.

Автор страницы села в Instragram, где последние посты посвящены последнему звонку и Дню героев с плакатом с Бандерой и Шухевичем, уверял нас, что со следующего года в местной школе поменяют форму: "На первый звонок, например, все приходят в вышиванках. А коричневые формы с фартуками надевают не только в Озерной, а и в других селах, и в Тернополе".

На странице Озерной в Instagram поздравляют с последним звонком и с Днем героев - плакатом с Бандерой, Шухевичем и другими лидерами националистического движения

"Советскую" форму продают и в интернете на сайте объявлений. Кстати, первое же фото поисковик выдает из Тернополя.

Тернопольчанка Ольга продает за 1000 гривен коричневое платье с фартуками в стиле советского ретро: "Школьная форма в отличном состоянии (не порвана, не затянута) В комплекте 2 фартука на смену: один фартук цвета слоновой кости из дорогого атласа (не затягивается и поэтому шикарно выглядит), второй фартушок из ажура, бежевый. Также в комплект входит два воротничка и нашивки на рукава, соотвественно переднику. Платье темно коричневого цвета, хорошо сшитое, поэтому можно просто использовать как платье без передника".

Жительница Тернополя продает в интернете за 1000 грн школьную форму, которая напоминает советскую. Источник фото: olx.ua

Еще один момент, который возмущает пользователей соцсетей, - длина платьев. Многие считают их слишком короткими, а танцы выпускников - очень откровенными. Как, например, в селе Великоберезовцы на той же Тернопольщине.

Пользователи возмущаются короткими платьями и "танцами для взрослых" тернопольских школьниц. Источник фото: Facebook Г. Терещук

"Они форму, наверное, в секс-шопе покупали", - возмущен Игорь Грабовый в посте под фото.

"Это не форма. Это тематические костюмы для порнофильмов", - пишет Вика Белецкая.

Самим школьниками нравится форма советского образца.

"Это очень модно, красиво и стильно. Мы, например, давно всем классом договорились прийти на выпускной в таких платьях и фартуках. Мне нравятся фото в школьном альбоме мамы, где она в этой форме. Сразу видно, что это школьница. Во многих странах есть формы. А насчет длины - так мы молодые, когда еще короткое носить?" - говорит выпускница Галина Давидяк из Тернополя.

Другие школьники на Западной Украине - против "советской" формы.

"Вышиванки намного лучше, мы же в Украине живем. А такое носили в СССР", - говорит львовская выпускница Оксана Дякив.