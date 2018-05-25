Националист-радикал, экс-руководитель Правого сектора Сергей Стерненко, который 24 мая в Одессе зарезал десантника и ранил его товарища, имеет позывной "Берия" и специализируется на прессинге "нелояльных" артистов.

"Страна" вспомнила все, что известно об активисте, который в последнее время все чаще становится участником столкновений и разборок.

Сергей Стерненко, которому 23 года, родился в селе Садовое, Одесской области.

Руководитель гражданской организации "Неравнодушные". В 2014 – 2017 годах был руководителем областного отделения Правого Сектора. В 2014–15 годах активно "люстрировал" чиновников – в мусорные баки. В том числе, избивал с товарищами Нестора Шуфрича.

Активно раскручивает себя в интернете, в 2016 году окончил Одесский колледж экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса по специальности правоведение. Работает юрисконсультом (по некоторым данным это фиктивная работа).

Продолжает обучение в Одесском университете.

На "правоведа" Стерненко открыто уголовное производство в 2015 году – похищение человека. Вышел под залог в 60 тысяч гривен.

Основная деятельность в Одессе последнего времени – срывает концерты неугодных или "нелояльных" артистов. В частности, сорвал концерт Константина Райкина в Одессе в 2017 году.

В 2017 году в отношении Стерненко открыто второе уголовное производство – по подозрению в организации массоваых беспорядков – речь идет о стычке с полицией у Летнего Театра в центре Одессы. Тогда пострадало несколько полицейских.

Ранее "Страна" сообщала, что человек, которого убил экс-лидер одесского Правого сектора, оказался военным из 25 АМБ.

Также в Одессе резня с участием экс-главы Правого сектора закончилась смертью.