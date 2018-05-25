После трагедии в Одессе, где бывший глава местного "Правого сектора" Сергей Стерненко в драке убил десантника из 25-й аэромобильной бригады ВСУ, "Стране" удалось выяснить имя погибшего и второго участника конфликта, который скрылся с места ЧП.

Детали этого конфликта мы исследовали в материале "Это чистое убийство, а не самооборона"

Убитым оказался Иван Кузнецов, 25 лет, житель Черноморска. Удалось убежать с места трагедии Александру Исайклу, 1988 года рождения.

Напомним, что в материале "В Одессе националист Стерненко зарезал бойца-десантника", "Страна" выяснила, как все произошло на самом деле.

В частности, Сергей Стерненко заявил, что на него было совершено нападение по "политическим" причинам. В то же время эта версия не подтверждается ни показаниями свидетелей, ни первыми выводами оперативников.

Также ранее мы сообщали, что по состоянию на 03:00 25 мая правоохранителям не удалось обнаружить нож или другое оружие, с помощью которого нападавшие, якобы, атаковали Стерненко.