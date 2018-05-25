Окружной административный суд Киева восстановил в должности бывшего заместителя главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Василия Стоецкого. Об этом говорится в решении суда, который 16 мая 2018 года признал противоправным распоряжение Кабинета Министров об увольнении Стоецкого.

Суд частично удовлетворил иск Стоецкого и восстановил его на должности замглавы ГосЧС с 26 марта 2015 года, а также взыскал с ГосЧС средний заработок за время вынужденного прогула в размере 463,6 тысяч гривен.

Суд постановил допустить немедленное исполнение судебного решения в части восстановления Стоецкого в должности.

Напомним, ранее аналогичное решение было принято судом и в отношении увольнения главы ГосЧС Сергея Бочковского. Однако его так и не допустили на рабочее место.

Напомним, Бочковского и Стоецкого 25 марта 2015 года помпезно задержали по подозрению в коррупции прямо на заседании Кабмина. В тот же день Кабмин уволил Бочковского с должности.

Ранее "Страна" писала о том, что бывшего главного спасателя Украины обвиняют в хищении 6,5 миллионов гривен.

Также мы сообщали, что Аваков заявил, что Бочковский не имеет "морального права быть главой ГосЧС".