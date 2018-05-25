В аэропорту "Борисполь" прокомментировали ситуацию, когда часть болельщиков Ливерпуля не смогла попасть на финал Лиги чемпионов в Киеве.

Об этом заявил первый заместитель гендиректора ГП "Международный аэропорт "Борисполь" Евгений Дыхне в Facebook.

"Хочу прокомментировать ситуацию с болельщиками Ливерпуля, перелеты которых якобы не подтверждены "Борисполем". По нашему глубокому убеждению, отсутствие необходимой коммуникации с отправляющей стороной ("Ливерпуль" и "Реал Мадрид") посредством УЕФА привело к ситуации, в которой часть болельщиков могла не попасть на матч", - отметил он.

Со слов Дыхне, на начальном этапе подготовки операционного плана по приему самолетов во время Лиги чемпионов была констатирована инфраструктурная ограниченность "Борисполя" на предмет приема и стоянки широкофюзеляжных суден (класса Е). "Поэтому их количество было ограничено до 8 от каждой стороны", - пояснил он.

"Тем не менее, мы не вводили никаких ограничений на количество воздушных судов класса С (Боинг 737-800, Аэрбас 320), то есть чартеров, которыми операторы могли привозить фанатов", - добавил представитель аэропорта.

"Действительно, два дня назад мы получили запросы на слоты ещё от трех широкофюзеляжных суден с болельщиками "Ливерпуля" с прилетом на 26 мая... Вследствие сложных переговоров с авиакомпаниями, осуществляющими регулярные и чартерные перевозки в "Борисполе", не связанные с перевозкой болельщиков Лиги чемпионов, нам удалось частично сместить график полетов и принять данные воздушные судна", - отметил он, добавив, что в ближайшие сутки "Борисполь" будет работать "на грани своей пропускной способности".

Фото: facebook.com/eugenedihne

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