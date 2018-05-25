Джамала, Монатик и Ефросинина вспомнили, за что благодарны своим учителям. Видео
Украинские музыканты, телеведущие и другие знаменитости присоединились к флешмобу #учительмоегоуспеха, записав видео, в котором призывают поблагодарить своих учителей.
В необычной акции приняли участие Маша Ефросинина, Джамала, Монатик и другие звезды.
"В рамках флешмоба #учительмоегоуспеха музыканты, телеведущие и другие знаменитости вспомнили об учителях, которым обязаны больше всего, и призвали украинцев номинировать педагогов на премию Global Teacher Prize Ukraine", - сообщили организаторы флешмоба.
В социальном ролике, выпущенном общественной союзом "Освитория" в частности, Наталья Мосейчук благодарит своих учителей за то, что научили ее быть собой. Маша Ефросинина благодарна учителям за веру в себя и умение любить и ценить, Елена Кравец - за то, что научили быть взрослым, а Надя Дорофеева - за настойчивость.
Ранее "Страна" писала о том, что с сентября в украинских школах запретят табели для первоклассников и будут оценивать старания детей.
Также мы сообщали, что киевским школьникам раздавали анкеты с вопросами сколько в семье телевизоров, компьютеров и авто .