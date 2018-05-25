Ситуация с безопасностью для иностранных фанатов в Киеве нагнетается, а в инциденте с болельщиками "Ливерпуля" нет ничего необычного.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в комментарии журналистам в кулуарах парламента, сообщает "112 Украина".

"Давайте снизим обороты, потому что мне это напоминает нагнетание. Ничего страшного и ничего ультраординарного не произошло. К сожалению, есть идиоты. Иначе я назвать этих людей не могу, им, наверное, негде себя проявить, кроме таких позорных поступков, которые не украшают, учитывая эту ситуацию, Киев и Украину. Но это стандартная ситуация, которая время от времени происходит везде", - так Шкиряк прокомментировал ночное избиение фанатов английской команды в Киеве.

Он также отметил, что в связи инцидентом нет необходимости в усилении охраны правопорядка в столице, поскольку в настоящее время в Киеве за ним следит достаточное число правоохранителей.

Напомним, что 24 мая в Киеве в ресторане на улице Большая Васильковская произошло нападение на болельщиков английского футбольного клуба "Ливерпуль", которые приехали в украинскую столицу на финал Лиги чемпионов. Группа из 20 хулиганов в масках бросала в английских фанатов столы и стулья, болельщики получили порезы и раны головы и шеи. По факту полиция задержала двух человек, однако после доставки в отделение те отказались комментировать свои действия. В свою очередь пострадавшие не стали писать заявления.

Ранее "Страна" сообщала, что в полиции нападение на болельщиков Ливерпуля расследуют как групповое хулиганство.

Также пострадавшие во время нападения фаны Ливерпуля в стационаре не нуждаются, заявила посол Британии.