Из-за обострения ситуации в зоне проведения Операции объединенных сил секретарь СНБО Александр Турчинов посетил украинские позиции на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Турчинов провел совещание с руководителями силовых структур и армии касательно повышения эффективности противодействия российской агрессии. Он отметил, что последняя неделя стала рекордной по уровню огневой активности боевиков - за последние полгода эта неделя отмечена наибольшим количеством обстрелов позиций украинской армии и населенных пунктов.

"Используется запрещенная Минскими договорами артиллерия, танки и реактивные системы залпового огня", - отметил Турчинов и подчеркнул, что из-за большой глубины обстрелов - до 30 километров - пострадала гражданская инфраструктура, а среди погибших и раненых есть не только военнослужащие, но и мирные жители.

По словам Турчинова, разведка обнаружила активную концентрацию российских войск возле украинской границы. Это, объяснил он, является свидетельством того, что российские власти готовятся к масштабным провокациям и наступательным действиям, которые могут начаться в любое время.

Также Турчинов побывал на позициях 24-й отдельной механизированной бригады имени Данила Галицкого, которая базируется в районе Горловки и в последнее время подвергается наиболее сильным обстрелам. Во время посещения позиций ВСУ под Зайцево и Южным, недавно освобожденным украинской армией, Турчинов заявил, что несмотря на постоянные провокации украинские солдаты "не только достойно удержали оборону, но и значительно улучшили свои позиции с целью минимизации потерь среди личного состава и гражданского населения".

Он отметил, что переход на формат ООС позволил значительно улучшить координацию между подразделениями ВСУ, Нацгвардией, полицией, СБУ и ГПСУ.

Ранее "Страна" писала о том, что в СММ ОБСЕ заявили, что на Донбассе обе стороны конфликта стянули танки и "Грады" к линии фронта.

Также мы сообщали, что на Донбассе погиб командир отделения снайперов из 24-й бригады.